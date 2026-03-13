news

La cybersecurity è un tema che riguarda tutti: da chi apre Instagram al bar, a chi entra nel mondo online solo dopo cena per una partita ai videogiochi. E i numeri lo confermano: nel 2024 in Italia si sono registrati 357 attacchi cyber gravi (+15,2%) secondo il Rapporto Clusit.

Il dato che spiazza più di tutti? L’Italia rappresenta circa l’1,8% del PIL globale ma ha subito quasi il 10% degli attacchi mondiali. Quindi sì, la sicurezza digitale non è un tema che può essere ancora esiliato nella nicchia “tech”: è tanto importante quanto l’igiene personale.

1. Phishing: il trucco più vecchio che funziona ancora

Il phishing resta la tecnica più usata dai criminali digitali. Email contraffatte, SMS che provengono da fantomatiche banche, link con quell’immancabile senso di “urgenza”. Funzionano perché giocano su fretta e paura. E funzionano ancora oggi: le truffe online rappresentano oltre il 92% dei casi di cybercrime. Se senti salire l’ansia e noti qualche indizio sospetto, effettua quanto prima ulteriori verifiche.

2. Password uniche: il minimo sindacale

Se usi la stessa password ovunque, non hai 10 account. Ne hai uno solo travestito. Basta un data leak e crolla il castello di carte. Soluzione semplice: password manager + combinazioni uniche. Per quanto questo approccio possa suonare trito e ritrito, continua a dimostrarsi efficace nel salvare gli account.

3. MFA: il vero scudo che non deve mancare mai

L’autenticazione a due fattori è lo strumento di sicurezza più sottovalutato. Nel caso in cui qualcuno dovesse riuscire a sottrarti una password, senza il secondo fattore di riconoscimento non potrebbe accedere ai tuoi dati.

E considerando che il cybercrime è ormai onnipresente (nel 2024 oltre 55.000 reati informatici in Italia, +10,8%), ogni barriera può fare la differenza.

4. Wi-Fi pubblici: il lato oscuro del cappuccino

Bar, hotel, aeroporti: comodissimi, ma spesso non garantiscono gli stessi standard di sicurezza di casa.

Su reti aperte è più facile intercettare traffico o lanciare attacchi man-in-the-middle. E con la crescita delle offensive (l’ACN ha registrato 1.253 eventi cyber solo nel secondo semestre 2025, +30% YoY), basta un attimo di distrazione per diventare parte delle statistiche.

5. Gaming e cybercrime: il lato che pochi considerano

Il mondo del gaming è diventato uno degli obiettivi preferiti dai cyber criminali. Le dinamiche di fondo sono sempre le stesse:

Phishing usando come esca skin o crediti di gioco.

Account takeover.

Mod e cheat con malware.

Download fake.

Se il phishing è la porta principale del cybercrime, il gaming è una delle stanze più frequentate. Warzone, Fortnite, CS2: dove c’è community, c’è attacco.

Con una VPN per Warzone, pur non diventando invisibile, hai una protezione in più. In contesti tipo hotspot pubblici o sessioni gaming lontano dalla rete di casa, questa soluzione ha senso sia per motivi di privacy sia per ridurre la superficie di attacco.

E in un mondo dove 9 attacchi su 10 hanno scopo criminale non si è mai troppo cauti.

La verità finale

La cybersecurity non è solo una questione di prodotti ma anche di buone abitudini e routine. Applicando con attenzione i suggerimenti in questo articolo, è possibile innalzare in modo rapido e semplice le proprie contromisure difensive. Perché al giorno d’oggi, diventare un target meno appetibile della media è già una mezza vittoria.