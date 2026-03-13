Groane

SOLARO – Futuro Nazionale cresce: il Comitato 47 si rafforza con l’adesione di un nuovo gruppo a Solaro. Il panorama politico registra un’evoluzione con il consolidamento di Futuro Nazionale, il movimento che fa riferimento al pensiero e ai valori del generale Roberto Vannacci. Il progetto, nato per offrire una proposta politica chiara, identitaria e vicina ai cittadini, inaugura una nuova fase di espansione territoriale, trovando nel Comitato 47 della Brianza il proprio motore operativo e punto di riferimento per tutti i sostenitori dell’area.

In questo quadro strategico, il movimento annuncia con soddisfazione un importante traguardo “la formalizzazione dell’adesione di un nuovo gruppo nella cittadina di Solaro a Futuro Nazionale. Un passaggio decisivo che sancisce il radicamento profondo e strutturato del progetto in una delle piazze più difficili, portando con sé l’ingresso di figure giovani e dinamiche, attente alle esigenze del territorio e del cittadino” spiega Mariagrazia Scarano referente comitato 47 di Futuro Nazionale

A guidare questa nuova fase un gruppo di 10 persone che si sono distinte per una costante attenzione alle tematiche politiche più scottanti, per la tutela del territorio e per valori tradizionali. L’adesione a Futuro Nazionale e il coordinamento con il Comitato 47 della Brianza rappresentano dunque il naturale proseguimento di un impegno già tracciato, ora proiettato “verso una dimensione più ampia, capace di incidere sulle dinamiche nazionali e sovracomunali”.

Le parole referente di Futuro Nazionale per la Brianza, Elio Berto, “con l’adesione del gruppo di Solaro si aprono nuovi scenari e si rafforza l’azione politica in vista delle prossime sfide elettorali. Nei prossimi giorni sono attese iniziative pubbliche, promosse in collaborazione con il Comitato 47, per presentare ufficialmente il programma e gli obiettivi del gruppo sul territorio.”

Per contattare il referente di Solaro e per i tesseramenti potete scrivere a: [email protected]

