GARBAGNATE MILANESE – Un anno di attività intensa per la polizia locale di Garbagnate Milanese, con interventi in aumento e controlli estesi su diversi ambiti della vita cittadina. I dati relativi al 2025 evidenziano un lavoro costante sul territorio, che ha riguardato sicurezza stradale, decoro urbano, controlli amministrativi e attività di prevenzione.

Codice della strada

Sul fronte delle violazioni al codice della strada sono stati elevati 21.800 verbali, per un totale di 5.131.957,78 euro accertati. Tra le principali infrazioni rilevate figurano oltre 5.000 sanzioni per sosta irregolare, mancato rispetto del disco orario o violazioni legate alla pulizia delle strade durante il passaggio della spazzatrice. Nel corso dell’anno sono stati inoltre rimossi 57 veicoli abbandonati sul territorio, considerati a tutti gli effetti rifiuti, mentre 60 mezzi sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo.

L’attività di controllo ha riguardato anche altri ambiti amministrativi. In totale sono stati elevati 92 verbali per violazioni a norme e regolamenti diversi dal codice della strada, tra cui ispezioni commerciali, controlli igienico-sanitari e comportamenti contrari alla civile convivenza. Le sanzioni accertate in questo settore ammontano complessivamente a 91.200 euro.

Sanzioni penali

Sul versante penale la polizia locale ha trasmesso all’autorità giudiziaria 38 notizie di reato a carico di cittadini noti. I casi hanno riguardato reati ambientali ed edilizi, furti, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre a episodi di stalking, truffa, sostituzione di persona e violazioni delle norme di pubblica sicurezza.

Particolare attenzione è stata riservata anche al contrasto dell’uso di stupefacenti. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 32 sequestri di droga con la segnalazione alla prefettura di altrettanti assuntori, in gran parte minorenni. Le segnalazioni sono state possibili grazie anche ai servizi serali e notturni svolti con il supporto dell’unità cinofila K9, che ha contribuito a rafforzare la presenza della polizia locale soprattutto nei luoghi di aggregazione e nei pubblici esercizi.

Importante anche l’impegno per il decoro urbano. Quindici persone sono state sanzionate per abbandono incontrollato di rifiuti, mentre dieci sono state denunciate per lo stesso motivo.

L’attività della polizia locale si è articolata anche in numerosi interventi amministrativi e di servizio alla cittadinanza. Nel corso del 2025 sono stati effettuati 315 atti di gestione legati alla viabilità, tra modifiche alla circolazione, autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico per cantieri o lavori urgenti e pareri tecnici per altri uffici. A questi si aggiungono 959 notifiche di polizia giudiziaria o per altri enti e 1.531 accertamenti di residenza.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati rilevati 103 incidenti, di cui 58 con feriti gravi o mortali.

Accanto ai controlli, la polizia locale ha garantito una presenza costante sul territorio con almeno una pattuglia quotidianamente in servizio. I turni sono stati ampliati anche nelle ore serali e notturne, in alcuni casi fino all’una di notte, con il supporto dell’unità cinofila.

Gli agenti hanno inoltre assicurato assistenza a eventi e manifestazioni cittadine e la presenza davanti ai plessi scolastici negli orari di ingresso e uscita degli studenti, affiancando a queste attività anche lezioni di educazione stradale rivolte agli alunni.

Il comando ha partecipato infine a diversi progetti promossi da Regione Lombardia. Tra questi il progetto “Groane”, sviluppato insieme ai Comuni di Caronno Pertusella e Arese, e il progetto “Smart”, realizzato con Bollate e Lainate, finalizzato a rafforzare i controlli stradali notturni per prevenire incidenti e contrastare la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

