news

Nel suo esordio letterario, Alfredo Vassalluzzo ci porta oltre le mura di un carcere, dove la condizione umana è ridotta all’essenziale e dove la parola diventa l’unica forma di resistenza. Il suo romanzo, “Gargoyle” (Edizioni Sensibili alle Foglie, 2026), si presenta come un’opera che rompe l’invisibilità di un mondo spesso relegato nell’ombra, un viaggio che non teme la viscerale sofferenza, ma che, al contrario, la trasforma in testimonianza.

Oltre il pregiudizio: la rottura dell’invisibilità

“Gargoyle” è un racconto di rottura: non solo un’immersione nel sistema penitenziario, ma anche un’analisi sociologica della disumanizzazione che avviene quando l’individuo diventa un numero. Vassalluzzo restituisce al lettore un’esperienza che oltrepassa le sbarre del carcere, dove il silenzio è la condanna e la parola, invece, diventa l’unica possibilità di salvezza. In un mondo che comprime e annienta, l’autore trova la forza di restituire all’uomo una dignità che sembrava perduta.

Il romanzo non si limita a essere una cronaca, ma si trasforma in un atto letterario in grado di rintracciare la malinconia dell’esperienza carceraria e restituirla in tutta la sua umanità. È un’opera che non ha paura di confrontarsi con la sofferenza e la solitudine, ma che nello stesso tempo sa scorgere, dietro le ombre, dei varchi di luce.

La burocrazia del dolore: un simbolo di oppressione

Al cuore di “Gargoyle” c’è la metafora della burocrazia come un “animale mitologico”, che, attraverso meccanismi impersonali, distrugge le vite con un timbro. Questo è il sistema che inibisce ogni possibilità di riscatto, dove ogni individuo è ridotto a un numero e ogni speranza è piegata dalla rigidità di una macchina che non lascia spazio al sogno. La burocrazia diventa l’antagonista principale, un meccanismo che schiaccia i sogni e riduce la vita a un semplice ingranaggio.

In questo contesto, il simbolo del Gargoyle acquista una forza devastante: come le statue che adornano le cattedrali, il guardiano di pietra è una presenza costante, immobile, ma mai in grado di salvare. Eppure, attraverso il suo sguardo imperturbabile, ci costringe a guardare con occhi nuovi la realtà del carcere e il suo mondo.

Un’estetica della resistenza: scrittura materica e polifonica

La scrittura di Vassalluzzo si distingue per la sua matericità. La sua prosa è in grado di fare avvertire il “peso del cemento” e il “fruscio quasi sacro” dei fogli che compongono il manoscritto. Ogni pagina è un respiro, ogni parola un gesto che si fa corpo. Non è solo la precisione del cronista a emergere, ma anche la sensibilità del poeta, capace di tradurre l’esperienza del carcere in un linguaggio che sfida la compressione stessa della realtà.

L’autore impiega una narrazione corale, in cui la verità non è mai un unico punto di vista, ma la somma di diverse voci che si intrecciano in una polifonia di sguardi. I protagonisti – Ernesto, il boss silenzioso appassionato di enigmistica; Ling, il giovane rom senza memoria la cui rabbia è un grido senza futuro; Damir, il russo ingenuo e speranzoso – sono archetipi di un’umanità compressa, ognuno portatore di una storia che contribuisce a rendere più complessa la comprensione della realtà.

La scrittura di Vassalluzzo non si limita alla semplice narrazione, ma diventa un mezzo di resistenza. Non si concede pause e lascia poco spazio alla speranza, ma la struttura rigorosa, la precisione geometrica, è il suo strumento di denuncia e di libertà.

Un’opera da non perdere: evento di presentazione

Il romanzo “Gargoyle” sarà presentato il 27 febbraio a Frascati, in un evento che vedrà la partecipazione di Dario Di Cecca (Antigone Lazio). Un’occasione unica per esplorare, attraverso le parole dell’autore, la forza e la delicatezza di un’opera che non teme di affrontare le zone d’ombra della nostra società, in particolare quella penitenziaria.

Nota sull’autore

Alfredo Vassalluzzo, docente di Letteratura Italiana all’Istituto Pertini di Albano Laziale, debutta nel mondo della narrativa con “Gargoyle”, un romanzo che non si limita a raccontare, ma invita a riflettere su temi di grande rilevanza sociale e umana.