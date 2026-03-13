Gerenzano, torna la Sagra del pane: domenica banchetti in quattro punti del paese
13 Marzo 2026
GERENZANO – Si terrà domenica 15 marzo la quattordicesima edizione della “Sagra del Pane”, iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Gerenzano.
L’evento si svolgerà durante la mattinata, con gli stand di distribuzione attivi dalle 8:30 alle 13. L’organizzazione specifica che il servizio sarà garantito fino ad esaurimento delle scorte. Per l’occasione, i banchetti saranno dislocati in quattro punti strategici del territorio comunale: piazza De Gasperi, piazza XXV Aprile, via Fagnani, via Risorgimento.
L’iniziativa è volta alla solidarietà locale: l’intero ricavato sarà infatti donato alla Caritas, la quale si occuperà di devolverlo a sostegno delle famiglie più bisognose di Gerenzano.
(foto archivio)
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09