Giornata del verde pulito, 500 volontari per 160 sacchi di rifiuti raccolti nella Valle del torrente Lura
13 Marzo 2026
SARONNO – Anche quest’anno la giornata del Verde Pulito nel parco Lura ha registrato altissimi numeri di partecipazione. Nel fine settimana gli appuntamenti hanno riguardato 16 Comuni del territorio della Valle: Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cassina Rizzardi, Cermenate, Faloppio, Garbagnate Milanese, Lainate, Lomazzo, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rovello Porro, Saronno e Uggiate con Ronago. Grazie alla numerosa partecipazione della cittadinanza, con oltre 500 persone presenti nei diversi appuntamenti, e dei gruppi di protezione civile, delle associazioni e dei gruppi di volontariato, è stato possibile ripulire le aree verdi comunali, i boschi e i prati lungo il torrente Lura.
