Città

SARONNO – Anche quest’anno la giornata del Verde Pulito nel parco Lura ha registrato altissimi numeri di partecipazione. Nel fine settimana gli appuntamenti hanno riguardato 16 Comuni del territorio della Valle: Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cassina Rizzardi, Cermenate, Faloppio, Garbagnate Milanese, Lainate, Lomazzo, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rovello Porro, Saronno e Uggiate con Ronago. Grazie alla numerosa partecipazione della cittadinanza, con oltre 500 persone presenti nei diversi appuntamenti, e dei gruppi di protezione civile, delle associazioni e dei gruppi di volontariato, è stato possibile ripulire le aree verdi comunali, i boschi e i prati lungo il torrente Lura.

A partire dai punti di ritrovo fissati nei vari comuni, i partecipanti, ai quali sono stati forniti guanti, sacchi e pinze, si sono dedicati alla raccolta dell’immondizia abbandonata riscontrando l’impatto che comportamenti poco attenti e dannosi hanno sull’ambiente. Sono stati oltre 160 i sacchi di rifiuti raccolti durante l’iniziativa. Gli interventi non hanno riguardato solo il territorio del Parco del Lura e del Parco Sorgenti del Torrente Lura ma anche aree periferiche e produttive, come parcheggi, piazzali del mercato, banchine stradali. Luoghi più soggetti a forme di abbandono di rifiuti e ritenuti meno portatori dell’identità del luogo. Tra i rifiuti raccolti sono stati trovati parti di automobili e motorini, mobili e parti di arredamento, avanzi di cibo.

La Giornata del Verde Pulito si conferma essere un appuntamento ormai radicato nella Valle del torrente Lura, capace di attivare la comunità locale in un’azione diretta di cura del territorio.

L’iniziativa regionale, istituita nel 1991 con legge regionale n.14, è ormai un appuntamento tradizionale nel territorio e un’azione fondamentale di presidio e cura dell’ambiente, sottolineando l’importanza di una fruizione sostenibile del “verde” e rafforzando il senso di appartenenza ad un’unica “comunità di valle”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09