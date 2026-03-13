I più letti di ieri: lite stradale all’ex Cantoni, puzza in zona sud e Caronno i residenti si mobilitano, cena al buio solidale
13 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 12 marzo, spiccano episodi di cronaca con una lite stradale degenerata all’ex Cantoni, le proteste dei residenti della zona sud per i cattivi odori e alcune storie curiose e solidali dal territorio, tra ambiente, iniziative benefiche e dibattito politico.
Momenti di tensione all’ex Cantoni dove una lite stradale è degenerata: dalle parole si è passati alle mani e nell’auto di uno dei coinvolti sono state trovate anche due mazze da baseball.
Lite stradale all’ex Cantoni, dalle parole si passa alle mani: nell’auto spuntano due mazze da baseball
Cresce la protesta tra i residenti della zona sud e di Caronno, esasperati dai cattivi odori: i cittadini stanno valutando la creazione di un comitato per chiedere risposte e soluzioni alle istituzioni.
Puzza Saronno sud e Caronno, cittadini esasperati si organizzano in Comitato: “Meritiamo risposte e soluzioni”
Una bici e un mazzo di fiori sono stati abbandonati nel Lura a Saronno: quello che sembra essere stato un gesto romantico è finito tra degrado e rifiuti, attirando l’attenzione dei cittadini.
Bici e mazzo di fiori nel Lura: a Saronno un dono d’amore finisce… nel degrado
Grande partecipazione alla cena al buio organizzata a sostegno del Cisv Hurricane Saronno, un’iniziativa solidale che ha unito sensibilizzazione e raccolta fondi.
Saronno, successo per la cena al buio a sostegno del Cisv Hurricane Saronno
Si accende il confronto politico dopo la replica di D’Alessandro ai Giovani democratici: al centro del dibattito le parole usate sul tema del patriarcato.
Saronno, D’Alessandro Comitato Prolife replica ai Giovani democratici: “Sbagliato parlare così di patriarcato”
