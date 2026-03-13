SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 12 marzo, spiccano episodi di cronaca con una lite stradale degenerata all’ex Cantoni, le proteste dei residenti della zona sud per i cattivi odori e alcune storie curiose e solidali dal territorio, tra ambiente, iniziative benefiche e dibattito politico.

Momenti di tensione all’ex Cantoni dove una lite stradale è degenerata: dalle parole si è passati alle mani e nell’auto di uno dei coinvolti sono state trovate anche due mazze da baseball.

Cresce la protesta tra i residenti della zona sud e di Caronno, esasperati dai cattivi odori: i cittadini stanno valutando la creazione di un comitato per chiedere risposte e soluzioni alle istituzioni.

Una bici e un mazzo di fiori sono stati abbandonati nel Lura a Saronno: quello che sembra essere stato un gesto romantico è finito tra degrado e rifiuti, attirando l’attenzione dei cittadini.

Grande partecipazione alla cena al buio organizzata a sostegno del Cisv Hurricane Saronno, un’iniziativa solidale che ha unito sensibilizzazione e raccolta fondi.

Si accende il confronto politico dopo la replica di D’Alessandro ai Giovani democratici: al centro del dibattito le parole usate sul tema del patriarcato.