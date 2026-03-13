Altre news

SARONNO – Venerdì 13 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta in prevalenza poco nuvolosa sulla città con la presenza di alcune nubi sparse soprattutto nelle ore del mattino. Nel corso della giornata il cielo tenderà comunque a mantenersi tra il poco e il parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.

Le temperature restano su valori tipici del periodo di fine inverno: la massima prevista raggiungerà circa 15°C, mentre la minima registrata nelle prime ore del mattino si attesterà attorno ai 6°C. Il contesto meteorologico sarà quindi piuttosto stabile e favorevole alle attività all’aperto. I venti saranno generalmente deboli per tutta la giornata: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare dai quadranti Sud-Sudovest, mantenendo comunque intensità modesta. Non sono presenti allerte meteo per la zona.

La situazione è determinata da un progressivo aumento della pressione che favorisce condizioni più stabili. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà gradualmente a diradarsi, con schiarite più ampie verso sera. Questo andamento contribuirà a rendere il quadro meteorologico complessivamente tranquillo su tutto il territorio.

In Lombardia il tempo risulta piuttosto variabile ma senza fenomeni diffusi. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e sulle aree alpine e prealpine si alterneranno nubi e schiarite per gran parte della giornata. Sulle pianure orientali sono attese schiarite più ampie in serata, mentre sulle Prealpi orientali potrà verificarsi qualche debole pioggia nel pomeriggio prima di un miglioramento nelle ore serali. I venti resteranno molto deboli su gran parte della regione.

