Città

SARONNO – Prende il via l’intervento di riqualificazione di piazzetta Portici, una delle aree più caratteristiche del centro cittadino. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale con l’area tecnica del Dipartimento servizi tecnici – nucleo nuove opere stradali, punta alla messa in sicurezza e al restauro della pavimentazione, con l’obiettivo di restituire decoro a una superficie di circa 2.000 metri quadrati. I lavori avranno una durata complessiva di 180 giorni e la conclusione è prevista entro ottobre 2026.

L’intervento prevede innanzitutto il rifacimento della pavimentazione, con la sostituzione delle parti deteriorate utilizzando materiali come pietra naturale e porfido, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del centro storico. Saranno inoltre adeguati i sottoservizi con nuovi cavidotti per i servizi a rete, in modo da facilitare future manutenzioni e potenziare anche il sistema di videosorveglianza.

Il progetto comprende anche una valorizzazione dell’area monumentale, con il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di luci dedicate ai monumenti di Giuditta Pasta e della Croce.

Per limitare i disagi ai residenti e alle attività commerciali, il cantiere sarà suddiviso in cinque lotti funzionali. L’amministrazione comunale ha inoltre previsto una serie di incontri con tecnici, residenti e commercianti frontisti per coordinare le fasi dei lavori. Gli incontri si terranno nell’aula magna del municipio al primo piano.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 16 marzo alle 12.30 e riguarderà il tratto iniziale tra vicolo del Lino e via Portici sud. Seguiranno mercoledì 1 aprile alle 12 l’incontro relativo all’intersezione tra via Padre Monti e via Portici, lunedì 13 aprile alle 12 per il tratto centrale della via, lunedì 20 aprile alle 12 per l’area monumentale e piazza Riconoscenza e infine lunedì 11 maggio alle 12 per il tratto finale tra vicolo del Caldo e via Freddo. “Si tratta di un intervento importante per una strada strategica del centro – spiegano dall’amministrazione comunale – Abbiamo scelto di coinvolgere direttamente residenti e commercianti con incontri dedicati, per ridurre al minimo i disagi legati alle attività quotidiane e consentire al cantiere di procedere nel modo più ordinato possibile”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09