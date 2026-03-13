Città

SARONNO – Un’assemblea pubblica per discutere del referendum costituzionale sulla giustizia in programma sabato 22 e domenica 23 marzo. L’iniziativa è prevista sabato 14 marzo alle 16 in piazza Libertà, nel cuore della città, ed è promossa dal comitato civico per il No al referendum costituzionale.

L’appuntamento è presentato come un momento di confronto aperto alla cittadinanza sui contenuti del voto referendario e sulle possibili conseguenze delle modifiche proposte. L’assemblea si svolgerà all’aperto e sarà accessibile a tutti i cittadini interessati ad approfondire il tema della riforma della giustizia.

All’incontro interverranno Gian Luigi Fontana, magistrato in pensione, Alessandro Alfieri, senatore del Partito democratico, Antonio Ferrara, deputato del Movimento 5 stelle, e Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza verdi e sinistra. I relatori presenteranno le ragioni della campagna per il “No” e risponderanno alle domande del pubblico.

L’iniziativa rientra tra le attività di informazione e mobilitazione promosse in vista del referendum, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere i cittadini nel dibattito pubblico sul tema della giustizia e della riforma costituzionale.

Gli organizzatori invitano tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica per ascoltare gli interventi e contribuire alla discussione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09