SARONNO – Aumentano gli orti urbani in città. Sono pronti infatti altri 23 nuovi appezzamenti nell’area di via Don Bellavita, che si aggiungeranno ai 60 già esistenti tra via Don Bellavita, via Dell’Orto e Beato Angelico. Il progetto è gestito dall’associazione Semplice Terra, attiva da oltre dieci anni e con circa 200 iscritti, in collaborazione con il Comune. L’obiettivo è promuovere l’agricoltura urbana, coinvolgere i cittadini e favorire una maggiore consapevolezza sui temi dell’ambiente e dell’alimentazione.

I nuovi orti saranno assegnati tramite bando comunale. L’area è stata preparata con nuovi percorsi e spazi sistemati anche in relazione alla pista ciclopedonale che collega via Volta con via Varese, intervento che ha contribuito alla riqualificazione della zona. L’iniziativa non è rivolta soltanto agli anziani: partecipano anche famiglie e giovani, talvolta studenti interessati all’agronomia. Coltivare un orto permette di produrre frutta e verdura per il consumo familiare, risparmiare sulla spesa e adottare uno stile di vita più sostenibile. Accanto alla coltivazione, l’associazione promuove incontri e attività formative, oltre a momenti di scambio tra cittadini. Le attività includono anche collaborazioni con scuole e realtà locali per sensibilizzare sul rapporto tra ambiente, natura e alimentazione.

Gli orti urbani si stanno diffondendo anche nel territorio: esperienze simili sono già presenti a Caronno Pertusella e Cislago. In quest’ultimo caso l’iniziativa ha anche una valenza sociale, coinvolgendo persone con disabilità in un progetto di formazione e inserimento. Il numero delle richieste è cresciuto soprattutto durante la pandemia, quando per evitare assembramenti fu stabilito l’accesso agli orti due volte alla settimana. Oggi gli spazi continuano a rappresentare un luogo di aggregazione, attività all’aria aperta e valorizzazione delle aree verdi urbane.

