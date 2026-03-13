Città

SARONNO – Un flashmob silenzioso in piazza per chiedere il cessate il fuoco. L’iniziativa è in programma domenica 15 marzo alle 10,45 in piazza Libertà e punta a coinvolgere i cittadini in un momento di presenza civile nel cuore della città.

L’appuntamento nasce dalla volontà degli organizzatori di richiamare l’attenzione sulla guerra in corso e sulle sue conseguenze, ritenute ancora lontane dalla fine. Secondo i promotori del flashmob il conflitto internazionale continua ad avere ricadute anche sui Paesi europei, compresa l’Italia, sia dal punto di vista economico sia sociale. Da qui la scelta di organizzare un momento pubblico per esprimere una richiesta di pace.

Il flashmob sarà caratterizzato da una formula semplice ma visivamente significativa. I partecipanti si disporranno in piazza indossando cartelli ben visibili appesi al collo componendo il messaggio “cessate il fuoco”.

L’iniziativa si svolgerà in silenzio, per sottolineare il carattere simbolico e riflessivo del momento. L’invito è rivolto a tutti i cittadini che desiderano partecipare e condividere una richiesta di pace attraverso una presenza collettiva nello spazio pubblico.

Il ritrovo è fissato per domenica 15 marzo alle 10,45 in piazza Libertà, dove il messaggio prenderà forma davanti ai passanti e ai partecipanti. Gli organizzatori invitano chiunque voglia aderire a presentarsi in piazza per prendere parte al flashmob.

(foto archivio)

