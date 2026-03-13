Città

SARONNO – Grande cordoglio a Radiorizzonti per la scomparsa di monsignor Angelo Centemeri, per molti anni prevosto della città e figura molto legata alla nascita dell’emittente comunitaria saronnese.

Lo staff della radio ha voluto ricordarlo con un messaggio che sottolinea il ruolo fondamentale avuto da don Angelo nella fondazione e nello sviluppo del progetto. Fu infatti proprio Centemeri a dar vita a Radiorizzonti nel 1987, credendo fin dall’inizio nelle potenzialità della radio come strumento di comunicazione e di servizio alla comunità.

Nel corso degli anni il sacerdote ha continuato a sostenere l’emittente e a seguirne il percorso, mantenendo vivo il legame con la realtà che aveva contribuito a creare. “La storia e l’origine di Radiorizzonti hanno avuto un punto di riferimento in don Angelo Centemeri – ricordano dalla radio – che ha fondato questa emittente nel 1987 e ha sempre creduto in questo strumento di comunicazione, sostenendolo in ogni momento, anche negli ultimi anni”. Dalla redazione arriva anche l’impegno a portare avanti il lavoro nel solco tracciato dal sacerdote. “Oggi cercheremo di continuare i principi ispiratori da lui promossi e scritti nel nostro statuto. Grazie don Angelo”.

Il funerale di monsignor Angelo Centemeri è previsto sabato alle 10 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà a Saronno. La cerimonia sarà trasmessa in diretta proprio da Radiorizzonti, l’emittente che lui stesso contribuì a fondare.

