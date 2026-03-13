Città

SARONNO – La voce di Giuditta Pasta torna simbolicamente ad essere ascoltata in città. Parte da Villa Gianetti un nuovo progetto culturale che punta a riportare al centro della scena la grande cantante saronnese e il mondo musicale dell’Ottocento europeo.

Con un decreto sindacale la sindaca Ilaria Pagani ha definito l’assetto organizzativo della raccolta museale “Villa Gianetti – Un salotto a Saronno”, individuando le figure incaricate della gestione e della tutela del patrimonio. Alla guida della raccolta è stata confermata Daniela Nasi nel ruolo di direttrice, mentre Andrea Germi continuerà a svolgere il compito di conservatore dopo il lavoro realizzato nelle precedenti stagioni. Gli aspetti tecnici e la sicurezza saranno invece seguiti da Claudio Brambilla, responsabile del Nucleo Sgsm (Servizi generali, Sit e manutenzioni).

La novità più rilevante riguarda però il progetto culturale che l’Amministrazione intende sviluppare attorno alla villa. Il Comune ha infatti affidato al musicologo Francesco Rocco Rossi il compito di avviare un percorso di valorizzazione scientifica e culturale dedicato alla figura di Giuditta Pasta, una delle più celebri interpreti del belcanto europeo dell’Ottocento.

Il progetto prende avvio dalla Collezione Giorgio Cavallari custodita a Villa Gianetti e punta a trasformare lo spazio museale in un centro di studio, ricerca e divulgazione dedicato alla storia dell’opera. Docente al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra e studioso attivo a livello internazionale, Rossi guiderà un lavoro di approfondimento che ricostruirà il contesto artistico e culturale in cui visse la cantante saronnese, protagonista dei principali teatri europei e interprete di opere dei grandi compositori del belcanto come Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini.

Il progetto si affianca all’attività di Andrea Germi, conservatore della raccolta museale, archivista e professionista nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale. Nato a Milano nel 1986 e residente a Saronno, Germi si è specializzato nella gestione di archivi e beni culturali complessi maturando esperienze nella progettazione di percorsi museali e nella cura di collezioni storiche. Ha collaborato con il Comune di Saronno alla realizzazione del percorso museale dedicato a Giuditta Pasta – “La Divina” ed è responsabile del progetto di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici cittadini ChieseAperte360°.

Accanto alla ricerca musicologica sono previste conferenze, incontri pubblici, momenti di divulgazione e collaborazioni con università, conservatori, istituti di ricerca e fondazioni musicali. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alle scuole del territorio con iniziative pensate per avvicinare gli studenti alla storia dell’opera e alla figura di Giuditta Pasta.

La sindaca Ilaria Pagani sottolinea l’importanza di questo percorso: “Villa Gianetti rappresenta un luogo simbolo della memoria culturale della città e con questo progetto vogliamo rafforzarne il ruolo, valorizzando la figura di Giuditta Pasta e creando nuove opportunità di studio, ricerca e divulgazione legate alla tradizione musicale europea”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Maria Proserpio: “L’ambizione è chiara: trasformare Villa Gianetti non solo in uno spazio espositivo, ma in un vero laboratorio culturale, capace di unire memoria, ricerca e partecipazione. Un luogo dove la storia musicale della città possa tornare a dialogare con il presente, aprendo nuove prospettive di studio e di conoscenza. I progetti perla villa inoltre non sono finiti qui, abbiamo in mente anche un progetto con il Centro studi del Chiarismo su proposta della neo eletta presidentessa Giulia Mazzoleni, nipote di Pier Rosa De Rocchi al vaglio dell’Amministrazione in modo da diventare un solo polo museale e attrarre giovani talenti da tutta Europa”.

