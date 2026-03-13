Sport

SARONNO – Non solo la storica vittoria della Italia nazionale di rugby contro gli inglesi nel torneo Sei Nazioni: anche per i giovani atleti del Saronno Rugby è stato un fine settimana ricco di impegni, tutti disputati in trasferta, all’insegna del gioco, della crescita sportiva e dello spirito di squadra.

Sabato 7 marzo è stata una giornata speciale per i ragazzi dell’Under 14 del club, che per la prima volta in questa stagione hanno vestito la maglia societaria partecipando a un raggruppamento di Rugby Seven a Lainate. Il Rugby Seven, disciplina olimpica, si distingue per il ritmo molto più rapido e dinamico rispetto al tradizionale Rugby a 15: il numero di giocatori in campo è dimezzato e il gioco diventa più veloce e reattivo, esaltando agilità, velocità e capacità di lettura delle situazioni di gioco.

Domenica 8 marzo è stato, invece, il turno delle categorie Under 8 e Under 10, impegnate nella Festa del Rugby organizzata dal Varese Rugby a Varese. Anche in questo caso si è trattato di una prima volta significativa per il Saronno Rugby, che ha presentato ben due squadre nella categoria Under 8: un segnale concreto dell’aumento di interesse verso questa disciplina e della crescente partecipazione delle famiglie alla vita della società. La giornata si è svolta, come da tradizione, in un clima di festa e condivisione. Per i piccoli atleti è stata un’importante occasione di gioco e confronto con i coetanei delle altre società, mentre per i genitori un momento di aggregazione che si è concluso tutti insieme attorno al tavolo per l’immancabile “terzo tempo”.

Da segnalare anche l’ottimo percorso dei nostri tesserati della categoria Under 16 impegnati nel campionato regionale insieme al Rugby Parabiago. Le prestazioni dei ragazzi stanno dando risultati importanti, tanto da portare alla convocazione di un nostro atleta al raduno della rappresentativa regionale Under 15.

L’attività in trasferta proseguirà anche nel prossimo fine settimana. Sabato 14 marzo le categorie Under 8 e Under 10 saranno ospiti del Rugby Rho per un allenamento congiunto presso il loro impianto sportivo, mentre domenica 15 marzola squadra Under 12 – che in questa stagione gioca insieme ai coetanei dei Lupi NordMilano – parteciperà alla Festa del Rugby, in programma a Cinisello Balsamo.

“Un calendario fitto di appuntamenti che conferma la vitalità del nostro club che investe sul movimento giovanile. Molti dei giocatori dell’attuale Nazionale maggiore hanno iniziato in piccoli club di Provincia… non si tratta di sognare, ma di alimentare una visione di futuro, programmando l’allargamento della base dei praticanti per dare opportunità di gioco, di divertimento e di sviluppo dei talenti”, ha commentato Raffaele Monteleone, presidente dell’unione sportiva Saronno Rugby.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09