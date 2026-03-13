Città

SARONNO – Trecentocinquantotto ricorsi presentati in poco più di due anni per far rispettare i tempi delle visite e degli esami previsti dal Servizio sanitario nazionale. È il bilancio dell’attività dello sportello “Sos liste d’attesa” attivo in città e gestito dai volontari del Comitato locale di Attac Italia.

Il servizio, gratuito e rivolto a tutte le cittadine e i cittadini, ha sede alla Camera del lavoro della Cgil in via Maestri del lavoro 2, a pochi passi dal Municipio. Lo sportello è aperto ogni venerdì dalle 10 alle 12 e riceve anche senza appuntamento. L’attività è iniziata a fine ottobre 2023 con l’obiettivo di aiutare i pazienti a far valere il diritto a ottenere visite specialistiche o esami clinici nei tempi indicati sull’impegnativa del medico di medicina generale.

Da allora sono stati presentati 358 ricorsi rivolti soprattutto all’Azienda socio-sanitaria territoriale Valle Olona, e in alcuni casi anche ad altre aziende sanitarie lombarde, per chiedere il ripristino del diritto alla prestazione entro i tempi previsti dalla normativa, che possono variare da tre a 120 giorni.

Secondo i dati diffusi dai volontari, solo il 9 per cento dei ricorsi ha avuto esito negativo. Nel 14 per cento dei casi più recenti si è ancora in attesa di risposta o di eventuali solleciti, mentre il 77 per cento ha portato a un esito positivo, consentendo agli utenti di ottenere la prestazione senza dover ricorrere alla sanità privata.

L’attività dello sportello ha quindi evitato a molti cittadini di sostenere costi elevati. Considerando che una prestazione privata tra quelle richieste ha un costo medio di circa 100 euro, nei circa 300 casi risolti positivamente si stima un risparmio complessivo di circa 30 mila euro. Spese che, per molti utenti – spesso pensionati – sarebbero difficili da sostenere.

La maggior parte delle richieste arriva dal territorio del distretto sociosanitario. In 203 casi da Saronno e in 103 dai comuni di Caronno Pertusella, Origgio, Gerenzano, Cislago e Uboldo. Altri 52 ricorsi provengono da comuni limitrofi, quasi sempre appartenenti al bacino dell’ospedale cittadino.

“Anche così si riafferma il diritto alla salute pubblica”, spiegano i volontari di Attac Saronno. “Il fatto che il servizio sia gratuito rappresenta una forma concreta di mutualismo tra cittadine e cittadini del territorio. La nostra attività prosegue anche sul fronte del rilancio dell’ospedale di Saronno e sul tema del Piano di salute locale di cui il Comune di Saronno dovrebbe dotarsi per avere maggiore peso nei confronti della Regione Lombardia”.

