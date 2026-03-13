Sport

ROVELLO PORRO – Trasferta internazionale per il Rovello Tchoukball, pronto a rappresentare i propri colori alla Silver Cup 2026, torneo europeo in programma da oggi, 13, al 15 marzo a Velence, in Ungheria. La squadra rovellese sarà tra le dodici formazioni che prenderanno parte alla competizione, provenienti da diversi Paesi europei tra cui Regno Unito, Ungheria, Italia, Svizzera, Francia e Germania. Un appuntamento che metterà a confronto alcune delle realtà più competitive del tchoukball continentale.

Per gli atleti del Rovello si tratta di un impegno preparato con mesi di allenamenti e lavoro sul campo. Il gruppo arriva al torneo dopo un lungo periodo di preparazione, tra sessioni tecniche e schemi provati e riprovati, con l’obiettivo di ben figurare a livello internazionale.

Dalla società sottolineano anche il forte spirito di squadra che accompagna la partecipazione alla manifestazione. Più che una semplice squadra, spiegano, il Rovello Tchoukball rappresenta una vera famiglia sportiva pronta a portare in Europa il proprio modo di interpretare questo sport.

13032026