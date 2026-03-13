Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un servizio innovativo per accompagnare le famiglie in uno dei momenti più importanti della vita. Il Comune di Ceriano Laghetto ha attivato “A casa con te”, il nuovo servizio gratuito di assistenza ostetrica domiciliare dedicato ai neogenitori residenti in paese.

Si tratta di un’iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, un periodo tanto ricco di emozioni quanto delicato. Grazie alla collaborazione con Croce Azzurra Ovd di Rovellasca, le famiglie con bambini nati nel corso del 2026 potranno ricevere direttamente a casa la visita di un’ostetrica professionista.

Durante gli incontri sarà possibile ricevere assistenza e indicazioni su diversi aspetti fondamentali del post-parto: dal monitoraggio del benessere di mamma e neonato al supporto all’allattamento, fino ai consigli pratici per la gestione quotidiana del bambino e per affrontare con maggiore serenità i cambiamenti che accompagnano l’arrivo di un figlio. Il servizio prevede inoltre momenti di ascolto e sostegno dedicati ai neo-genitori, offrendo uno spazio di confronto in una fase della vita caratterizzata da grandi trasformazioni.

“La nascita di un figlio è uno dei momenti più importanti nella vita di una famiglia – sottolinea l’Assessora all’Infanzia e alle Politiche Sociali Francesca Sulis – ma è anche un periodo in cui possono emergere dubbi, stanchezza e bisogno di supporto. Con questo servizio vogliamo far sentire alle famiglie la vicinanza della comunità, offrendo un aiuto professionale direttamente a casa, proprio quando serve di più”.

Il servizio è rivolto alle famiglie residenti a Ceriano Laghetto con figli nati nel corso del 2026 ed è completamente gratuito.

“Crediamo molto nelle politiche che mettono al centro le famiglie e i bambini – conclude Sulis –. Costruire una comunità che cresce significa anche accompagnare i genitori nei momenti più delicati della vita familiare. Con “A casa con te” Ceriano Laghetto compie un passo concreto in questa direzione, rafforzando una rete di servizi che vuole essere sempre più vicina alle persone”.

Per informazioni e per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del Comune oppure contattare il numero 375 8286120.

