iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Un viaggio istituzionale a Strasburgo per conoscere da vicino le istituzioni europee e vivere un’esperienza di educazione civica e partecipazione. Nei giorni scorsi ventuno delegazioni dei Consigli comunali dei ragazzi della provincia di Varese hanno preso parte a un’iniziativa formativa che ha portato studenti e amministratori a visitare il Parlamento europeo.

Anche Venegono Superiore era presente con una propria delegazione. L’amministrazione comunale è stata rappresentata dal consigliere Giosuè Cava insieme al sindaco dei ragazzi Alessandro Scroppo, accompagnato dalla professoressa Stefania Barraco. Durante il viaggio i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare il Parlamento europeo e di incontrare alcuni rappresentanti delle istituzioni comunitarie, tra cui l’eurodeputata Caterina Chinnici e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

All’iniziativa hanno preso parte sindaci, amministratori locali, dirigenti scolastici, rappresentanti dell’Ufficio scolastico, docenti e studenti. L’esperienza ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sui valori della convivenza civile e della democrazia, offrendo ai giovani partecipanti la possibilità di avvicinarsi concretamente al funzionamento delle istituzioni europee.

13032026