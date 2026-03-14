Saronnese

UBOLDO – L’amministrazione comunale e la polizia locale di Uboldo hanno completato in questi giorni un importante intervento di messa in sicurezza viabilistica nel tratto stradale compreso tra via Monterosa e via Morandi. L’iniziativa nasce dalla necessità di tutelare i numerosi studenti che ogni giorno percorrono via 20 Settembre per raggiungere la scuola elementare, un’area precedentemente soggetta a rischi legati alla commistione tra traffico veicolare e pedonale.

Il nuovo assetto stradale prevede l’installazione di una serie di paletti delimitatori che separano nettamente il flusso dei pedoni dalla carreggiata destinata ai veicoli. Questa soluzione crea un corridoio protetto finalizzato a prevenire attraversamenti improvvisi e a impedire manovre pericolose da parte degli automobilisti. La decisione di intervenire è maturata in seguito a un attento monitoraggio del traffico durante gli orari di ingresso e uscita dal plesso scolastico, momenti in cui si registra un’alta densità di bambini e famiglie.

Secondo quanto riferito dal comando di polizia locale, l’opera si inserisce in un piano più vasto di prevenzione volto a proteggere gli utenti deboli della strada. I responsabili del servizio hanno sottolineato come la priorità sia quella di garantire un tragitto sicuro non solo agli studenti, ma a tutta la cittadinanza, riducendo le criticità segnalate dai residenti.

I paletti, posizionati strategicamente per non ostacolare il transito di passeggini o persone con mobilità ridotta, hanno l’obiettivo di guidare i passanti lungo un percorso ben definito. Oltre a migliorare la sicurezza dei pedoni, la nuova delimitazione contribuisce a rendere più ordinata la circolazione dei mezzi di trasporto, scoraggiando comportamenti rischiosi proprio nelle fasce orarie più delicate della giornata.

(foto d’archivio)

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