Città

SARONNO – Saranno celebrati oggi, sabato 14 marzo, alle 10 i funerali di monsignor Angelo Centemeri, storico prevosto della città scomparso mercoledì 11 marzo all’età di 96 anni dopo oltre settant’anni di sacerdozio. Il rito funebre si terrà nella chiesa Prepositurale.

Monsignor Angelo Centemeri era nato il 2 aprile 1930 a Sesto San Giovanni. Fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1955 nel Duomo di Milano da Giovanni Battista Montini, destinato pochi anni dopo a diventare papa Paolo VI. Dopo varie esperienze pastorali arrivò a Saronno nel 1982, quando fu nominato prevosto.

Per venticinque anni guidò la comunità cittadina, accompagnando generazioni di fedeli e partecipando attivamente anche alla vita sociale della città. Nel 2007 concluse il suo incarico di prevosto, rimanendo però per molti saronnesi un punto di riferimento e continuando a prendere parte alle iniziative della comunità ecclesiale. Nel necrologio diffuso dalla comunità pastorale è indicato anche un gesto concreto per ricordarlo: chi desidera rendergli omaggio è invitato a non portare fiori ma a destinare eventuali offerte al Fondo cittadino di solidarietà, iniziativa che sostiene persone e famiglie in difficoltà.

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