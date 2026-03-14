Basket

CISLAGO – Alla decima giornata il campionato di basket maschile Dr1, ieri sera in casa la vittoria del Cistellum sul Cusano Milanino: è finita 68-58. Si è giocato per la decima giornata di ritorno del torneo, ed è un risultato che consente alla formazione cislaghese di restare nella zona di vertice della classifica del proprio girone. Anche se il primo posto, appannaggio di Mastini Turbigo, appare irraggiungibile. Per la formazione di Cislago, a tre turni dalla conclusione della regular season, è già il momento di iniziare a pensare alla post season, in una annata sin qui comunque ricca di soddisfazioni.

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(foto archivio: Cistellum in azione di gioco)

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