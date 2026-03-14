Basket

SARONNO – Appuntamento questa sera al PalaRonchi di via Colombo per la Robur Basket Saronno, che affronta Oleggio Magic Basket in una gara di campionato con palla a due alle 21. La partita tra Diba Electronics Robur Basket Saronno e Oleggio Magic Basket sarà anche l’occasione per vivere una serata speciale legata ai festeggiamenti per il 70′ anniversario di fondazione della società saronnese. All’ingresso del palazzetto i tifosi troveranno come di consueto il giornalino della partita, distribuito in biglietteria, con la presentazione del match, un approfondimento sugli avversari e il punto sul momento della squadra biancoblù. All’interno della pubblicazione prosegue anche il racconto della storia della Robur curato da Gabriele Manno: il percorso dedicato ai settant’anni del club è ormai arrivato agli anni più recenti della società.

La serata sarà arricchita anche da un momento celebrativo. Al PalaRonchi sarà infatti presente la squadra protagonista della stagione 2015-2016, invitata per ricordare il decimo anniversario della vittoria del campionato di Serie C Gold, uno dei successi più significativi della storia recente del club.

Una sfida quindi importante sul parquet ma anche una serata di memoria e di festa per la Robur Saronno e per i suoi tifosi, chiamati a sostenere la squadra in un momento significativo della stagione.

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