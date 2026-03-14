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SARONNO – La Robur Saronno torna a calcare il parquet del PalaRonchi, per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale i biancoazzurri ospitano Oleggio Basket, formazione lanciata verso i playoff.

L’avvio dei padroni di casa non è dei migliori, la Robur fa fatica a trovare la via del canestro e ad arginare l’offensiva dei biancorossi che martellano con insistenza, velocità e precisione. La tripla dall’angolo di Youssef fa 5-17, timeout per coach Ansaloni a metà tempino. Saronno riordina le idee e trova punti importanti per accorciare, alla sirena il punteggio è 17-21.

Nel secondo quarto sale in cattedra Basili che con il suo playmaking ridà energia e ritmo ai biancoazzurri. Fioravanti e Negri castigano dall’arco e colmano il gap fino al canestro del sorpasso di Gualdi. Oleggio di nuovo sopra con Toffanin, ma Pellegrini ne fa quattro in fila con un tapin e un gancio e permette ai suoi di chiudere avanti la prima metà di partita, 37-34 all’intervallo.

Nota lieta della serata, lo speciale half-time show con la celebrazione del decimo anniversario della vittoria del campionato di Serie C Gold 2015/2016 con la presenza degli applauditissimi giocatori e allenatori protagonisti della grande impresa.

Si riprende, terzo quarto, ancora tanto equilibrio e divertimento sul parquet. Oleggio dà uno strappo nelle prime battute con un inarrestabile Jovanovic (top scorer di serata con 23 punti) ma il gioco da quattro punti di Molteni riapre subito la questione. È tirata, nessuno riesce a prevalere, Basili segna un grande floater sulla sirena e scalda il palazzetto, 54-55 e mancano dieci minuti.

Nel quarto periodo tremano un po’ le mani a entrambe le formazioni che nei primi cinque minuti fanno fatica a segnare con costanza. Lo squillo di Molteni con la bomba da fuori è importante, 64-62 a trecento secondi dal termine. Neanche il tempo di esultare che Jovanovic risponde dalla distanza per il sorpasso, Ansaloni chiama timeout. Ed è ancora colpo su colpo, letteralmente. Ai tre punti di Toffanin controbatte Pellegrini per il 71-71 a 2’00’’ dalla sirena, Oleggio decide di sfruttare lo strapotere fisico del centro Gulic che con una schiacciata e un canestro di forza dà la fiammata decisiva del +4. Di nuovo Jovanovic per il +6 e il cronometro scorre. Nell’ultimo minuto gli ospiti gestiscono alla grande e tengono Saronno a distanza che ci prova sino al tiro sulla sirena di Molteni che entra ma è solo una piccola consolazione. Finisce 78-75 per Oleggio.

Un incontro emozionante e combattutissimo deciso solo nella volata finale in cui i biancorossi hanno avuto la meglio. Gara comunque da applausi per la Robur che se l’è giocata alla pari con grinta e qualità contro una squadra che naviga nei piani alti della graduatoria. Ora per Saronno comincia lo sprint decisivo contro dirette avversarie per la corsa alla salvezza. Prossimo incontro sabato prossimo contro Sette Laghi Gazzada.

Pellegrini 15, Zimonjic 4, Molteni 15, Negri 11, Gualdi 4, Alexa, Presotto 10, Redaelli 2, Basili 8, Fioravanti 6, Panceri n.e., Tolotti n.e.