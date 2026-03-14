Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno festeggia i suoi 116 anni di storia. L’anniversario verrà ricordato anche domenica allo stadio cittadino di via Biffi. Alle 14.30 i biancocelesti scenderanno in campo per la 29′ giornata del campionato di Eccellenza contro la Vergiatese e, per l’occasione, la società distribuirà ai tifosi presenti un adesivo commemorativo dedicato ai 116 anni di storia del club.

Nel 1910 nasceva infatti la società biancoceleste, una realtà sportiva che nel tempo è diventata anche un simbolo identitario per la città e per generazioni di tifosi. Nel ricordare l’anniversario, il club sottolinea come in oltre un secolo di vita non sia stata scritta soltanto una storia calcistica, ma anche un legame profondo tra squadra e territorio. Dalle prime partecipazioni ai campionati Figc nel 1912 fino alla storica vittoria contro l’Inter nel 1917, passando per la presenza di giocatori come Attilio Marcora che arrivò a vestire la maglia della Nazionale. Nel corso degli anni il Saronno ha vissuto diverse stagioni importanti anche nei campionati professionistici, disputando tornei di Serie C e sfiorando la Serie B negli anni Novanta con giocatori come Tommaso Rocchi e Antonino Asta. Una storia fatta di momenti esaltanti ma anche di difficoltà, che la società e i tifosi hanno sempre affrontato con determinazione.

Negli ultimi anni è arrivata la rinascita sportiva con il ritorno in Eccellenza, risultato raggiunto grazie al lavoro della dirigenza e in particolare del direttore generale Marco Proserpio, indicato dalla società come uno dei protagonisti di questa nuova fase del club.

Classifica

Arconatese 63 punti, Solbiatese 54, Caronnese 50, Fbc Saronno e Legnano 46, Rhodense 42, Vergiatese 40, Lentatese 39, Magenta 34, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 32, Ardor Lazzate 30, Sestese, Vigevano e Arcellasco 28, Sedriano e Altabrianza 27.

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