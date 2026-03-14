Calcio

ROVELLO PORRO – Un gol basta al Como 1907 per vincere e restare in solitaria al comando della classifica: si è giocata questa mattina al centro sportivo di Rovello Porro, casa dei lariani, la partita col Sudtirol di Bolzano, valevole per la 23′ giornata del campionato Primavera 2. La rete è arrivata nella ripresa, al 15′, ed è stata firmata da Amadio. Prossimo appuntamento sabato 21 marzo alle 14.30 per Sampdoria-Como.

Classifica

Como 50 punti, Lecco 49, Modena 43, Vicenza e Pro Vercelli 35, Reggiana 33, Sampdoria, Virtus Entella e Albinoleffe 31, Cittadella 30, Sudtirol e Renate 27, Brescia 24, Udinese 23, Venezia 22, Padova 15. Solo la prima viene promossa direttamente in Primavera 1, dalla seconda alla quinti si disputano i playoff.

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(foto archivio)

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