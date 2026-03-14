Cogliate

COGLIATE – La proposta di un nuovo commissariato di polizia di stato nell’area delle Groane al centro del confronto tra istituzioni e amministratori locali. Il tema è stato affrontato nella mattinata di venerdì 13 marzo nella sede della Provincia di Monza e Brianza, durante un incontro dedicato alla sicurezza del territorio.

Al tavolo erano presenti il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il prefetto Enrico Roccatagliata, il questore Giovanni Cuciti e diversi amministratori locali. Hanno partecipato i sindaci Andrea Basilico di Cogliate, Matteo Piuri di Misinto, Andrea Monti di Lazzate e Gianpiero Bocca di Cesano Maderno, insieme al presidente della Provincia di Monza e Brianza e sindaco di Meda Luca Santambrogio. Presente anche il segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia Alberto Valsecchi.

Durante l’incontro è stata ribadita la necessità di rafforzare la presenza della Polizia di Stato in un’area che conta oltre 170 mila abitanti tra Groane e Brianza occidentale e che necessita di un presidio stabile per contrastare fenomeni come spaccio, furti e criminalità diffusa.

Tra le ipotesi emerse c’è quella di individuare la sede del futuro commissariato a Cogliate. Il Comune, con il sindaco Andrea Basilico, ha infatti messo a disposizione l’ex palazzo municipale, rimasto libero dopo il trasferimento degli uffici comunali, ritenuto un edificio adatto ad ospitare il presidio di sicurezza.

Nel corso del confronto è stata espressa anche la disponibilità degli altri amministratori dell’area. I sindaci Andrea Monti di Lazzate, Matteo Piuri di Misinto e Gianpiero Bocca di Cesano Maderno hanno manifestato il proprio sostegno al progetto e la volontà di collaborare per individuare la soluzione più efficace per rafforzare la sicurezza nel territorio delle Groane.

Il progetto dovrà ora essere approfondito nei tavoli istituzionali dedicati alla sicurezza, a partire dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’eventuale apertura del commissariato è legata anche ai prossimi incrementi di organico previsti nei prossimi anni.

“Un confronto con i sindaci – ha detto Molteni – organizzato e voluto dal Sap Monza e Brianza, su sicurezza e nuovo commissariato di Ps. Con questo Governo e grazie alla Lega non si parla più di tagli al personale e chiusura dei presidi di polizia ma di assunzioni e nuovi commissariati sul territorio. Questa è la strada giusta!”

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