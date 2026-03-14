Cogliate

COGLIATE – Un commissariato della Polizia di Stato per l’area delle Groane. È questa la proposta tornata al centro del dibattito istituzionale dopo l’incontro che si è svolto venerdì 13 marzo nella sede della Provincia di Monza e Brianza, dove amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni hanno discusso del rafforzamento della sicurezza sul territorio.

Da dove nasce la proposta

L’idea non nasce ora. La richiesta di aprire un commissariato dedicato all’area delle Groane era già stata avanzata il 7 luglio durante un incontro in Prefettura dal segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia Alberto Valsecchi. Secondo il rappresentante del sindacato, l’area delle Groane rappresenta una zona particolarmente delicata dal punto di vista della sicurezza: un territorio strategico ma segnato negli anni da episodi di criminalità, spaccio e situazioni di degrado. Nella proposta si sottolineava come un commissariato permetterebbe non solo di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio ma anche di offrire ai cittadini servizi amministrativi oggi disponibili solo in sedi più lontane, come il rilascio dei passaporti, le pratiche dell’ufficio immigrazione e le autorizzazioni per i porti d’armi.

Il rilancio nel confronto istituzionale

Il tema è tornato al centro dell’attenzione venerdì 13 marzo, quando proprio Alberto Valsecchi ha promosso un incontro istituzionale alla Provincia di Monza e Brianza per rilanciare la proposta. Al tavolo erano presenti il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il prefetto Enrico Roccatagliata e il questore Giovanni Cuciti, insieme a diversi amministratori locali dell’area delle Groane. Hanno partecipato i sindaci Andrea Basilico di Cogliate, Matteo Piuri di Misinto, Andrea Monti di Lazzate e Gianpiero Bocca di Cesano Maderno, oltre al presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio. Durante il confronto è emerso un sostegno sostanzialmente condiviso all’idea di portare un presidio stabile della Polizia di Stato nell’area, che conta oltre 170 mila abitanti tra i diversi comuni.

La possibile sede e le posizioni dei sindaci

Tra le ipotesi concrete emerse durante l’incontro c’è quella di collocare il nuovo commissariato a Cogliate. Il sindaco Andrea Basilico ha indicato come possibile sede l’ex palazzo comunale, che potrebbe essere riconvertito per ospitare il presidio di polizia. Disponibilità a collaborare è arrivata anche dagli altri amministratori presenti. Il sindaco di Lazzate Andrea Monti ha parlato della possibilità di mettere a disposizione altri immobili qualora servissero spazi alternativi, mentre il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha sottolineato la necessità che il progetto sia accompagnato da risorse adeguate.

A che punto è il progetto

Al momento il commissariato resta una proposta istituzionale che deve essere valutata sotto il profilo tecnico e organizzativo. Dopo l’incontro del 13 marzo il prossimo passaggio sarà l’approfondimento nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove verranno analizzati diversi elementi: i dati sulla delittuosità dell’area, la sostenibilità della struttura, le sedi possibili e il personale necessario.

I prossimi passi

L’eventuale realizzazione del commissariato dipenderà anche dalle disponibilità di organico della Polizia di Stato. Il sottosegretario Nicola Molteni ha ricordato che il Governo ha previsto circa 6 mila nuove assunzioni per compensare i pensionamenti delle forze di polizia. Proprio alla luce di questi tempi tecnici, l’ipotesi più realistica indicata durante il confronto istituzionale colloca la possibile apertura del commissariato tra il 2028 e il 2029.

Per ora quindi il progetto resta nella fase di studio e valutazione, ma il confronto tra istituzioni e amministratori locali ha segnato un nuovo passo nel percorso che potrebbe portare, nei prossimi anni, alla nascita di un presidio della Polizia di Stato dedicato all’area delle Groane.

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