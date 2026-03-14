GERENZANO – La biblioteca comunale di via Duca degli Abruzzi riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura. Il servizio tornerà disponibile da martedì 17 marzo nella sede al civico 28, con una prima fase di riattivazione che prevede orari ridotti.

La riapertura rappresenta un primo passo per riportare pienamente operativa la struttura, punto di riferimento per studenti, lettori e cittadini del paese. In questa fase iniziale la biblioteca sarà accessibile in tre giornate settimanali.

Nel dettaglio, gli utenti potranno accedere alla struttura martedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 16 alle 18,30 e venerdì dalle 16 alle 18,30. Gli orari potrebbero essere soggetti a eventuali modifiche nelle prossime settimane, man mano che il servizio verrà progressivamente consolidato.

Dal Comune fanno sapere inoltre che la linea telefonica della biblioteca non è al momento attiva. Per richieste di informazioni, comunicazioni o contatti con il servizio bibliotecario è possibile utilizzare esclusivamente la posta elettronica scrivendo all’indirizzo [email protected].

Con la riapertura riparte così uno spazio dedicato alla lettura, allo studio e alla consultazione dei volumi, che torna a disposizione della comunità locale dopo lo stop delle scorse settimane.

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