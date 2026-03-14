SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 13 marzo, l’attenzione dei lettori si è concentrata sui temi della sanità e delle liste d’attesa, ma anche sulle iniziative civiche e sui progetti di riqualificazione urbana. Spazio inoltre al verde pubblico con nuovi orti urbani e alle prospettive culturali per villa Gianetti.

Lo sportello dedicato alle liste d’attesa ha fatto risparmiare ai cittadini circa 30 mila euro grazie a 358 ricorsi presentati per ottenere visite ed esami nei tempi previsti. Solo una piccola parte delle richieste non è andata a buon fine.

Un flashmob silenzioso in piazza Libertà ha riunito cittadini e associazioni per chiedere il cessate il fuoco nei territori colpiti dalla guerra, con un momento di raccoglimento e riflessione condivisa.

Partono i lavori di riqualificazione di piazzetta Portici, intervento che punta a migliorare uno degli spazi del centro cittadino. Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi con conclusione prevista a ottobre.

Cresce il progetto degli orti urbani con la realizzazione di 23 nuovi spazi dedicati ai cittadini, ampliando così le aree verdi coltivabili e favorendo socialità e sostenibilità.

Villa Gianetti guarda al futuro con un nuovo progetto culturale: l’idea è trasformarla in un centro di studio e ricerca musicologica dedicato a Giuditta Pasta e alla musica dell’Ottocento.