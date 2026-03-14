Comasco

BREGNANO – La lista civica “Bregnano al Centro” interviene sul tema della gestione delle strutture sportive del paese, raccogliendo – come afferma in una nota – le preoccupazioni di diversi cittadini. Al centro delle critiche ci sono in particolare due questioni: la revoca della convenzione con la polisportiva locale e la mancata pubblicazione del nuovo bando per la gestione del centro sportivo comunale, atteso da circa quindici mesi.

Secondo la lista civica si tratta di decisioni che rischiano di avere ricadute significative sul mondo sportivo del paese. “La revoca della convenzione con la polisportiva mette seriamente in difficoltà un’associazione che da quasi quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per lo sport giovanile di Bregnano – si legge nella nota – grazie all’impegno di volontari, allenatori e famiglie”.

Per “Bregnano al Centro” la questione non riguarda soltanto aspetti amministrativi ma coinvolge anche il valore sociale dello sport e le opportunità per i giovani del territorio.

“Non si tratta solo di scelte amministrative – prosegue la lista civica –: in gioco ci sono i ragazzi, le loro attività sportive, il lavoro quotidiano di una comunità educativa e il valore sociale dello sport”. Da qui la richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale. “Chi ha preso queste decisioni ha il dovere di spiegarle e di assumersene fino in fondo la responsabilità politica”, conclude la nota, sottolineando l’importanza di garantire continuità alle associazioni sportive e rispetto alle famiglie.

14032026