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SARONNO – Sabato 14 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli ma persistenti per gran parte della giornata. Le precipitazioni accompagneranno infatti gran parte delle ore, con accumuli complessivi che potrebbero raggiungere circa 25 millimetri.

Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti: la massima prevista si attesterà intorno agli 11°C, mentre la minima sarà di circa 8°C. Il contesto meteorologico risulterà quindi tipicamente perturbato, con condizioni instabili fin dal mattino. I venti soffieranno tesi dai quadranti orientali, in particolare da Est-Sudest, sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio. Per la giornata è inoltre segnalata un’allerta meteo per pioggia, legata alla persistenza delle precipitazioni e alla fase instabile che interesserà il territorio.

La situazione meteorologica è determinata dal passaggio di una area di bassa pressione che coinvolgerà gran parte della Lombardia. Nel corso della giornata le piogge potranno intensificarsi nel pomeriggio, con la possibilità di rovesci localmente più intensi.

In Lombardia il tempo si presenterà generalmente perturbato. Sulle basse pianure occidentali e sulle zone pedemontane, condizioni simili a quelle di Saronno con cieli coperti e piogge diffuse, in intensificazione nelle ore pomeridiane e con possibili rovesci anche temporaleschi. Sulle Prealpi occidentali sono attese precipitazioni più diffuse e insistenti, mentre sulle Orobie sono previste nevicate in progressivo aumento nel corso della giornata. Sulle pianure orientali le piogge arriveranno soprattutto dal pomeriggio, mentre verso sera è atteso un graduale miglioramento su alcune aree della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo. 🌧️

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