Città

SARONNO – Primi passi, anche online, per il futuro comitato che dovrà coordinare l’attività dei cittadini di Saronno e Caronno Pertusella alle prese con il problema dei cattivi odori.

L’idea nasce dopo la riunione pubblica che si è tenuta mercoledì sera nella sede di Legambiente in via Biffi. Durante l’incontro, molto partecipato, residenti delle diverse zone interessate hanno condiviso segnalazioni e testimonianze sui miasmi che da tempo interessano soprattutto la parte sud della città e alcune aree del territorio caronnese.

Dal confronto tra i presenti è emersa la volontà di organizzarsi in modo più strutturato per raccogliere segnalazioni documentate, coordinare le iniziative dei residenti e interfacciarsi con le istituzioni competenti affinché il problema venga affrontato in modo chiaro e definitivo.

Tra le prime iniziative dei cittadini c’è la creazione di un gruppo WhatsApp chiamato “Miasmi via Grieg”. Lo spazio serve per condividere segnalazioni, informazioni e coordinare le prossime attività del nascente comitato, oltre a permettere ai residenti delle diverse zone di restare in contatto e aggiornarsi sulla situazione.

L’appello a partecipare è stato condiviso anche sui social locali, in particolare nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, con l’invito ai cittadini interessati a seguire l’iniziativa e a contribuire alla raccolta di informazioni utili per documentare il fenomeno. L’obiettivo dei promotori è far emergere con maggiore chiarezza la portata del problema e portarlo all’attenzione delle istituzioni.

Chi vuole partecipare può accedere dal seguente link di accesso al gruppo: https://chat.whatsapp.com/EjCfoZvcdWt9lyPg5lCAV4?mode=gi_t

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