Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore saronnese di 56 anni che interviene sul tema dei cattivi odori segnalati negli ultimi mesi nella zona sud della città e a Caronno Pertusella. Nella sua riflessione esprime delusione e amarezza per quello che definisce il silenzio dell’amministrazione comunale su una vicenda che coinvolge molti cittadini e che negli ultimi giorni è tornata al centro del dibattito dopo l’incontro pubblico organizzato nella sede di Legambiente. La lettera affronta anche il tema del rapporto tra amministrazione e cittadini, partendo dall’aspettativa di ascolto e dialogo che aveva accompagnato l’inizio del mandato della sindaca.

Di seguito il testo integrale della lettera.

Scrivo con amarezza, e lo faccio da saronnese di 56 anni che ha sempre votato Pd e centrosinistra. Non sono uno che cambia bandiera a seconda del vento. Ho sempre creduto in un certo modo di amministrare: ascolto, attenzione ai cittadini, confronto.

Devo essere sincero: l’amministrazione precedente non mi aveva scaldato il cuore (credo anche per la narrazione della stampa ma questo è un altro discorso). Per questo avevo guardato con fiducia all’elezione della nuova sindaca Ilaria Pagani. Avevo creduto a quella promessa di ascolto, a quell’idea di una città in cui la porta del Comune fosse davvero aperta.

E invece oggi mi ritrovo con la sensazione opposta. Dalle porte aperte siamo passati alle porte in faccia.

Prendiamo la vicenda degli odori che da mesi tormentano una parte della città. È un problema concreto, quotidiano, che riguarda la qualità della vita di tante famiglie. Eppure su questo tema dalla sindaca non è arrivata praticamente nessuna parola pubblica. In questi mesi abbiamo sentito parlare di sicurezza a Natale, di eventi, di iniziative varie. Ma su un problema che tanti cittadini segnalano da tempo – sui giornali e direttamente in municipio – silenzio.

Il Pd interviene contro la Lega, polemiche sterili che lasciano il tempo che trovano. Ma su un tema così concreto e sentito da tanti cittadini, niente.

Nel frattempo le persone si organizzano da sole. Si ritrovano nella sede di Legambiente, discutono, parlano di documenti forniti dall’amministrazione definiti scarni, ipotizzano comitati, cercano risposte. E la sindaca? Ancora silenzio.

La stessa sindaca che era stata presentata come empatica, capace di ascoltare, attenta ai cittadini. Quella che arrivava dal mondo dei servizi sociali e che proprio nell’ascolto avrebbe dovuto avere uno dei suoi punti di forza. La sindaca della porta sempre aperta.

Non so se la porta del suo ufficio sia davvero aperta. Quello che so è che, da quando questa amministrazione si è insediata in municipio, le orecchie sembrano completamente chiuse. La sensazione è che si ascolti poco la città reale e si preferisca portare avanti i propri piccoli e grandi temi.

E lo dico con amarezza, perché io ci avevo creduto.

Resta una delusione profonda. E resta anche una domanda amara: che peccato che la puzza non arrivi fino all’ex Isotta. Forse, se arrivasse fin lì, se arrivasse a certi quartieri e a certi cittadini, il problema verrebbe affrontato con ben altra urgenza. Forse allora la voce della città sarebbe finalmente ascoltata.

Lettera firmata

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