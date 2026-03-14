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TRADATE – Un appuntamento dedicato ai bambini più piccoli e alle loro famiglie. Oggi, sabato 14 marzo alle 10 la biblioteca civica Frera di via Zara 37 a Tradate ospiterà “Nati per la musica!”, un incontro di letture musicali pensato per i bambini e le bambine da 0 a 3 anni accompagnati dai genitori.

L’iniziativa rientra nel progetto “Nati per la musica” e prevede un momento di letture musicali a cura di volontari e operatori Npm, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo dei suoni e delle storie attraverso un’esperienza condivisa con le famiglie.

L’appuntamento si svolgerà negli spazi della biblioteca Frera e sarà a ingresso libero.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0331 841820 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

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(foto archivio: precedente evento alla Frera)

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