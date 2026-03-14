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VENEGONO INFERIORE – Un appuntamento dedicato ai temi delle relazioni e della sessualità nel mondo dei giovani. Mercoledì 18 marzo alle 20.30 all’Officina Caffè di via Mauceri 28 è in programma l’incontro “Tinder, sessualità e relazioni”.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 25 anni e propone un momento di confronto su tutto ciò che ruota attorno alle relazioni, amorose e non, nel contesto attuale. Durante la serata interverrà Federica Parenti, sessuologa e psicologa, che guiderà il dialogo affrontando i temi della conoscenza attraverso le app, delle dinamiche relazionali e della sessualità nelle nuove generazioni.

L’incontro rientra nelle attività del progetto Gen Lombardia e vede la collaborazione di diversi soggetti del territorio, tra cui Informa Giovani, Informa Lavoro, Provincia di Varese e Lavoro Lombardia – centri per l’impiego.

L’iniziativa è realizzata anche con il coinvolgimento di partner locali e con il contributo di Regione Lombardia.

(foto archivio: un precedente evento alla Officina caffè)

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