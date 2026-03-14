Varesotto

VERGIATE – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 7 per un incendio che ha interessato il tetto di un edificio residenziale in via Uguaglianza. Le fiamme hanno coinvolto una porzione della copertura di una palazzina di due piani fuori terra. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala.

Gli operatori hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata. Durante le operazioni sono state evacuate cinque persone, tra cui tre minori. Al termine dei controlli l’appartamento interessato dal rogo è stato dichiarato temporaneamente non utilizzabile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Non si registrano feriti.

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(foto: una immagine dell’intervento)

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