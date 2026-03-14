Volley

SARONNO – Oggi la 19′ giornata del campionato maschile di pallavolo serie B. Saronno gioca oggi alle 17.30 in trasferta contro l’abbordabile Npsg di La Spezia in Liguria, alla palestra di via Federici.

Nel big match di sabato la serie B maschile di volley propone per la Rossella Caronno la trasferta contro la corazzata Garlasco. Le all star neroverdi sono tra le più accreditate pretendenti alla vittoria del girone, ma Caronno ha dimostrato di essere in grado di essere in grado di competere contro ogni avversario. Incontro da non perdere che, come sempre, sarà possibile seguire in diretta sul canale YouTube del Caronno, dalle 20.15; inizio gara alle 20.30 al palazzetto dello sport di via Balduzzi a Garlasco nel Pavese.

Classifica

Yaka Malnate e Rossella Ets Caronno 39 punti, Novi e Ciriè 38, Res volley Mozzate 37, Garlasco 36, Pallavolo Saronno 30, Albisola 27, Diavoli rosa 26, Sant’Anna Tomcar 20, Parella Torino e Npsg 14, Mondovì 9, Miretti Limbiate 8.

(foto archivio di Giovanni Pini: Caronno in azione)

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