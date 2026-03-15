Calcio 2′ cat. locale: poker Amor Sportiva sul Dal Pozzo; il Cistellum vola al primo posto; Pro Juventute in caduta;
15 Marzo 2026
SARONNO – Nel pomeriggio di oggi 15 marzo, è andata in scena la venticinquesima giornata di campionato della seconda categoria di Legnano che ha visto protagoniste in un derby scoppiettante e ricco di emozioni Amor Sportiva e Dal Pozzo superato a pieni voti dai saronnesi che, grazie alle reti di Caso, Lazarov, Cattaneo e Riccardo Chiti, conquistano tre punti importanti contro una squadra molto ostica. Nello stesso girone, protagonista oggi è stata anche la Pro Juventute che, però, subisce una netta sconfitta per 3-0 in trasferta con la Victor Rho sprofondando, così, nella zona più bassa della classifica.
Ottime notizie arrivano, invece, dal girone Z della seconda categoria di Varese dove il Cistellum, vista la vittoria odierna in casa per 2-1 contro il Torino Club e la sconfitta del Città di Samarate con il San Marco, vola al primo posto guidando momentaneamente un girone molto complicato e aperto.
Classifica 2′ cat. Legnano
Polisportiva Or. Pa. S. 54, Robur 50, Oratorio Lainate Ragazzi 48, Victor Rho 44, Dal Pozzo 42, Pro Novate 42, Amor Sportiva 39, Legnanese 35, Oratorio San Francesco 33, Ardor Bollate 32, Mazzo 80 28, San Luigi Pogliano 26, Union Oratori Castellanza 25, Pro Juventute 23, Virtus Cantalupo 22, Oratorio Passirana 11.
Classifica 2′ cat. Varese
Cistellum 2016 53, Città Di Samarate 51, San Marco 46, Mercallo 44, Jeraghese 1953 42, Sommese 1920 39, Angerese 36, Busto 81 Calcio 36, Torino Club Marco Parolo 33, Arsaghese 33, Calcio Olgiate 33, Amici Dello Sport 29, Ardor A. S. D. 24, Azalee Gallarate 1980 24, Borsanese 20, Calcio Lonate Pozzolo 7.
(foto da archivio)