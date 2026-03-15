Calcio

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi 15 marzo, è andata in scena la venticinquesima giornata di campionato della seconda categoria di Legnano che ha visto protagoniste in un derby scoppiettante e ricco di emozioni Amor Sportiva e Dal Pozzo superato a pieni voti dai saronnesi che, grazie alle reti di Caso, Lazarov, Cattaneo e Riccardo Chiti, conquistano tre punti importanti contro una squadra molto ostica. Nello stesso girone, protagonista oggi è stata anche la Pro Juventute che, però, subisce una netta sconfitta per 3-0 in trasferta con la Victor Rho sprofondando, così, nella zona più bassa della classifica.

Ottime notizie arrivano, invece, dal girone Z della seconda categoria di Varese dove il Cistellum, vista la vittoria odierna in casa per 2-1 contro il Torino Club e la sconfitta del Città di Samarate con il San Marco, vola al primo posto guidando momentaneamente un girone molto complicato e aperto.

Classifica 2′ cat. Legnano

Polisportiva Or. Pa. S. 54, Robur 50, Oratorio Lainate Ragazzi 48, Victor Rho 44, Dal Pozzo 42, Pro Novate 42, Amor Sportiva 39, Legnanese 35, Oratorio San Francesco 33, Ardor Bollate 32, Mazzo 80 28, San Luigi Pogliano 26, Union Oratori Castellanza 25, Pro Juventute 23, Virtus Cantalupo 22, Oratorio Passirana 11.

Classifica 2′ cat. Varese

(foto da archivio)