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DESIO – Una Cogliatese in gran spolvero sul campo dell’Aurora Desio. Entrambe le formazioni alla ricerca di punti salvezza e ossigeno per ottenere uno slancio importante in questo cruciale finale di stagione.

I biancoazzurri danno subito l’impressione di essere in grande giornata, dopo 3’ Ferrario trova Cimnaghi che colpisce a botta sicura a due passi dalla porta trovando peró un provvidenziale intervento della retroguardia desiana. Al 9’ ecco il vantaggio della squadra di Biemmi, Quaggelle prende la mira dai trenta metri e spara una legnata sotto l’incrocio, portiere immobile, golazo e 0-1. Nemmeno il tempo di esultare e i padroni di casa trovano il pari un minuto dopo, punizione dalla trequarti messa dentro bene, liscio della difesa ospite e Benedic la mette dentro, 1-1. L’inerzia è peró tutta dalla parte della Cogliatese che gioca bene e costringe il Desio a difendersi ad oltranza. Al 24’, Cimnaghi imbuca per Banfi che anticipa il portiere e viene steso, calcio di rigore. È il centravanti a incaricarsi della battuta che risulta vincente, 1-2. Al 38’, altro giro dagli undici metri, stavolta per un contatto dubbio subìto da Quaggelle. Calcia di nuovo Banfi che se lo fa parare ma la spinge in porta sulla ribattuta, 1-3. Nel recupero Ferrario si invola verso il bersaglio ma grazia i padroni di casa calciando a fil di palo.

Nella ripresa, passano cinque minuti e Quaggelle recupera un pallone perso sanguinosamente dalla difesa avversaria, colpo secco col mancino e doppietta personale, 1-4. Il Desio stacca completamente la spina e i biancoazzurri dilagano. C’è la tripletta di Banfi che non spreca un assist al bacio di Corona e un supergol di Pascale G. che da 50 metri scavalca l’estremo difensore posizionato troppo avanti rispetto alla linea di porta. Triplice fischio, la Cogliatese stravince 6-1.

Tre punti fondamentali per la formazione di Biemmi che si allontana un po’ dal pericolo playout. Vittoria che mancava da tre mesi ed è arrivata nel momento più importante, ora c’è da cavalcare l’onda e continuare a conquistare punti salvezza. Prossimo incontro contro Monnet Xenia.

Aurora Desio – Cogliatese : 1-6

AURORA DESIO : Roaro, Vasapollo, Fabbrica, Ponti, Bozzolan, Villano, Bonesso, Benedic, Cutuli, Benzoni, Cristinziano. A disposizione : Marini, Bruzzano, Crusco, Borgonovo, Lue, Monguzzi. All. Bergantino

COGLIATESE : Sanfilippo, Rose, Del Bianco, Muraca, Pastore, Pascale K., Quaggelle, Fazzari, Banfi, Cimnaghi, Ferrario. A disposizione : Ortolan, Avella, Borghi, Capici, Cappelletti, Corona, Pascale G., Pedrotti, Romano. All. Biemmi

Marcatori : 9pt Quaggelle (C), 10pt Benedic (D), 27pt Banfi (C), 38pt Banfi (C), 5st Quaggelle (C), 20st Banfi (C), 37st Pascale G. (C)