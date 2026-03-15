Calcio 2′ cat: poker dell’Amor nel derby col Dal Pozzo
15 Marzo 2026
SARONNO – Vittoria dei padroni di casa di Amor sportiva, oggi pomeriggio al centro di via Trento, nel derby della 25′ giornata di Seconda categoria, girone R. Netto il successo dei saronnesi, 4-1, contro la Frazione calcistica Dal Pozzo. Ai gialloverdi non è bastato un gol (su rigore) del solito Maggiore, per i locali a segno Caso, Lazarov, Cattaneo e Chiti.
Risultati
Amor sportiva-Dal Pozzo 4-1, Oratorio Passirana-Robur 2-3, Virtus Cantalupo-Oratorio Lainate Ragazzi 0-0, Oratorio San Francesco-Mazzo 80 2-1, Polisportiva Orpas-Ardor Bollate 0-0, Union Oratori Castellanza-San Luigi Pogliano 1-3, Victor Rho-Pro Juventute 3-0, Pro Novate-Legnanese 2-0.
Classifica
Polisportiva Orpas 54 punti, Robur 50, Oratorio Lainate Ragazzi 48, Victor Rho 44, Dal Pozzo e Pro Novate 42, Amor sportiva 39, Legnanese 35, Oratorio San Francesco 33, Ardor Bollate 32, Mazzo 80 28, San Luigi Pogliano 26, Union Oratori Castellanza 25, Pro Juventute 23, Virtus Cantalupo 22, Oratorio Passirana 11.
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(foto da Fb: saluto finale del Dal Pozzo ai propri tifosi in tribuna)
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