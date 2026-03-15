Calcio

SENAGO – Sconfitta di misura per l’Equipe Garibaldi, che cade 1-0 sul campo del Mascagni al termine di una gara combattuta e decisa da un episodio. I garibaldini tengono testa ai padroni di casa per lunghi tratti della partita, ma non riescono a trovare il guizzo per rimettere in equilibrio il match.

La sfida resta aperta e giocata su buoni ritmi, ma l’episodio che indirizza l’incontro arriva con la rete del Mascagni da parte di Apricena, che permette ai locali di portarsi in vantaggio e gestire poi il risultato. Nel finale l’Equipe Garibaldi prova a reagire e a cercare il pareggio, ma la difesa avversaria riesce a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio.

Nonostante il risultato negativo, la squadra prova a restare compatta e guardare già ai prossimi impegni, con l’obiettivo di tornare subito a fare punti.

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