Calcio

LAZZATE – Tre punti importanti e una prestazione convincente per l’Ardor Lazzate, che supera il Sedriano 4-1 e compie un passo significativo verso la salvezza nel campionato di Eccellenza. La squadra galloblu ha indirizzato la gara già nel primo tempo. Al 13’ è arrivato il vantaggio grazie a un’autorete di Dellavedova, seguito al 23’ dal raddoppio firmato da Panatti. Il Sedriano ha provato a riaprire la partita in avvio di ripresa con Mammetti, ma l’Ardor ha saputo gestire la situazione e tornare a spingere. A metà secondo tempo Fogal ha ristabilito le distanze e nel finale ancora Panatti ha chiuso definitivamente i conti con la rete del 4-1. Un successo netto che permette ai galloblu di salire a quota 33 punti in classifica, una posizione che al momento significherebbe salvezza diretta senza passare dagli spareggi.

Alle spalle della capolista Arconatese, frenata in casa dal pareggio nel recupero contro il Vigevano, resta seconda la Solbiatese che supera 2-1 il Legnano. Giornata negativa invece per le squadre del Saronnese: la Caronnese cade in casa contro la Rhodense mentre l’Fbc Saronno perde lo scontro con la Vergiatese, rilanciando gli ospiti in zona playoff.

In chiave salvezza, oltre al successo dell’Ardor Lazzate, da segnalare la vittoria della Besnatese sul Mariano e il pareggio tra Magenta e Lentatese. Resta ultimo il Sedriano, mentre Altabrianza e Sestese rimangono nella zona più delicata della classifica.

Eccellenza – Risultati e marcatori

Arcellasco-Vis Nova Giussano ore 18

Alta Brianza-Sestese 3-0 Reti: p.t. 9’ Barlocco (A), 34’ e 41’ Citterio (A) s.t. 6’ Citterio (A)

Arconatese-Vigevano 1-1 Reti: s.t. 11’ rig. D’Errico (A), 50’ Gambazza (V)

Ardor Lazzate-Sedriano 4-1 Reti: p.t. 13’ aut. Dellavedova (A), 23’ Panatti (A) s.t. 3’ Mammetti (S), 25’ Fogal (A), 33’ Panatti (A)

Besnatese-Mariano 2-1 Reti: p.t. 5’ Pagliaro (B), 38’ De Bernardi (B) s.t. 30’ Mariani (M)

Caronnese-Rhodense 3-1 Reti: p.t. 5’ e 7’ Giangaspero (R), 38’ Selmi (R), 40’ El Hilali (C)

Fbc Saronno-Vergiatese 0-2 Reti: p.t. 32’ Oldrini (V) s.t. 11’ Giamberini (V)

Magenta-Lentatese 0-0

Solbiatese-Legnano 2-1 Reti: p.t. 4’ Gasparri (S) s.t. 4’ Barbosa (S) s.t. 18’ Todaj (L)

Classifica

Arconatese 64, Solbiatese 57, Caronnese 50, Saronno e Legnano 46, Rhodense 45, Vergiatese 43, Lentatese 40, Besnatese e Magenta 35, Ardor Lazzate 33, Vin Nova Giussano e Mariano 32, Altabrianza 30, Vigevano 29, Sestese e Arcellasco 28, Sedriano 27.

15032026