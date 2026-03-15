Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Avvio complicato e partita in salita per la Caronnese, che al comunale perde 3-1 contro la Rhodense nella gara valida per la 29ª giornata del campionato di Eccellenza. Sotto un cielo plumbeo, la squadra allenata da Michele Ferri subisce subito un uno-due che indirizza la partita. Dopo appena cinque minuti Giangaspero porta avanti gli ospiti sfruttando un assist al limite dell’area e battendo Colombo per lo 0-1. Due minuti più tardi lo stesso Giangaspero raddoppia di testa su cross dalla destra.

La Caronnese prova a reagire e costruisce alcune occasioni, prima con Malvestio e poi con Vaghi e Cannizzaro, ma il portiere ospite De Toni si fa trovare pronto. Al 38’ è invece la Rhodense a colpire ancora: Selmi sorprende Colombo con un pallonetto e firma lo 0-3. I rossoblù riescono però ad accorciare subito con El Hilali, che al 40’ segna l’1-3 con un rasoterra preciso. Nella ripresa la Caronnese prova a riaprire la gara e spinge a lungo nella metà campo avversaria. I padroni di casa costruiscono diverse occasioni e conquistano numerosi calci d’angolo, ma la difesa ospite regge bene. Ci provano Malvestio ed El Hilali, mentre nel finale Ghibellini sfiora il gol di testa in più di un’occasione. Nonostante la pressione dei rossoblù, il risultato non cambia e la Rhodense porta a casa l’intera posta in palio.

Caronnese-Rhodense 1-3

CARONNESE: Colombo, Vaghi, Vitofrancesco, Di Quinzio, Tumino, Sorrentino, Cerreto (26’ pt Ghibellini), Cannizzaro, El Hilali, Corno, Malvestio. A disposizione Paloschi, Macaluso, Galletti, Cappi, Inviti, Signorile, Sarkar, Colombo. All. Michele Ferri.

RHODENSE: De Toni, Comelli, Nejmi, Arrigoni (22’ st Ghioldi), Bettoni, Ortolan, Renner (47’ st Diouck), Selmi, Giangaspero, Vairani (30’ st Mercurio), Mancosu (47’ st Bonfieni). A disposizione Cazzalini, Bizzarri, Paleari, Bentivegna, Tammaro. All. Marzio Franco Alessandro.

Arbitro: Bozzoni di Cinisello Balsamo (Amato e Calabrese di Busto Arsizio).

Marcatori: 5’ pt Giangaspero (R), 7’ pt Giangaspero (R), 38’ pt Selmi (R), 40’ pt El Hilali (C).

15032026