Calcio

SARONNO – Nella 29ª giornata del campionato di Eccellenza, il Saronno cade al Gianetti contro la Vergiatese, che si impone 0-2 e rilancia la propria corsa in classifica dopo due sconfitte consecutive. Una gara intensa ma con poche grandi occasioni da gol, nella quale gli ospiti si dimostrano più cinici nei momenti decisivi.

Nel primo tempo, dopo qualche conclusione debole per impensierire i rispettivi portieri, al 32′ sfiorano il vantaggio i padroni di casa con la conclusione a giro di Mira, che sfiora il legno e termina sul fondo. Pochi minuti più tardi, però, è la Vergiatese a colpire: Oldrini disegna una punizione magistrale che supera la barriera e sblocca la gara.

La ripresa si apre con il tentativo velenoso di Oldrini, ma Todesco allunga in corner un pallonetto pericoloso dell’attaccante ospite. Risponde al 50′ il Saronno con il colpo di testa ravvicinato di Cabezas, ma Ferrari respinge con i piedi. Al 56’ arriva l’episodio che indirizza definitivamente il match: errore in uscita degli amaretti, Todesco respinge il primo tentativo di Dervishi, ma sulla ribattuta Giamberini è il più rapido e firma il raddoppio.

Con questo risultato si riapre la corsa ai playoff: Vergiatese e Rhodense si portano a una sola lunghezza da Saronno e Legnano, appaiate in classifica.

Fbc Saronno-Vergiatese 0-2

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco (28’ st Viganò), Mzoughi, Lorusso; Cabezas (14’ st Candido), Lazzaro, Mira (14’ st De Vincenzi), Ientile; Vassallo (28’ st Benedetti), Cocuzza (14’ st Serra), Ruschena. A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.

VERGIATESE (4-4-2): Ferrari; Grippo, Picozzi, Mazzucchelli, Caluschi; Costantini (23’ st Cozzi), Bregasi (5’ st Giamberini), Pisan, Dervishi (21’ st Basso); Settimo (39’ st Diana), Oldrini (46’ st Casagrande). A disposizione Pancini, Macchi, Gallazzi, Merzario. All. Tomasoni.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Guida di Pavia e Torcea di Lodi).

Marcatori: 38’ pt Oldrini (V), 11’ st Giamberini (V).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 8-5 Fbc. Ammoniti Grippo, Bregasi, Costantino, Mzoughi, Lorusso, Lazzaro, Picozzi, Ruschena. Recupero 1-5.