Calcio

SARONNO – Dopo la vittoria di misura ottenuta sul campo del Sedriano, il Saronno torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva. Al “Gianetti” arriva la Vergiatese per una sfida che si preannuncia intensa e ricca di significati per entrambe le squadre. Gli amaretti vogliono dare continuità ai risultati e andare a caccia del quinto risultato utile consecutivo, un traguardo che permetterebbe di consolidare ulteriormente la posizione nella zona playoff e rafforzare le ambizioni in questo finale di stagione.

Dall’altra parte la Vergiatese si presenta a Saronno con grande motivazione e con la consapevolezza che la gara rappresenta una delle ultime occasioni per restare agganciata al treno playoff. Gli ospiti sono quindi chiamati a una prestazione importante per provare a ridurre il distacco e mantenere vive le speranze di entrare tra le prime della classifica.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14.30 allo stadio “Gianetti” di Saronno. Come di consueto, potrete seguire qui la diretta play-by-play del match.

Classifica

Arconatese 63 punti, Solbiatese 54, Caronnese 50, Fbc Saronno e Legnano 46, Rhodense 42, Vergiatese 40, Lentatese 39, Magenta 34, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 32, Ardor Lazzate 30, Sestese, Vigevano e Arcellasco 28, Sedriano e Altabrianza 27.

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