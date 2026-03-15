Calcio

CERIANO LAGHETTO – Nel pomeriggio di oggi 15 marzo si è conclusa la venticinquesima giornata di campionato del girone C di Promozione Lombardia che ha visto impegnate, tra le altre, anche il Ceriano Laghetto, l’Sc United di Cesate e l’Universal Solaro.

Il derby locale tra Ceriano Laghetto e Sc United finisce con il risultato di 1-1 con i padroni di casa che annullano lo svantaggio subito al 22′ del secondo tempo dalla rete messa a segno da Carnelli con il goal di Politi che insacca il pallone in porta poco prima dei 90 minuti regolamentari. Tre punti e tre goal, invece, per l’Universal Solaro che supera il Calcio Canegrate per 2-3 in una partita ricca di emozioni. Al termine di questa giornata, la classifica vede sempre solido l’Sc United in zona play-off, rimane a metà, invece, il Ceriano Laghetto. Risultato positivo, inoltre, per la squadra di Solaro che, grazie alla vittoria di oggi, aggancia il Vighignolo al quinto posto del girone.

La classifica

Aurora Cantalupo 53, Accademia Inveruno 51, Gallarate Calcio 44, S.C. United 42, Vighignolo 39, Universal Solaro 39, Accademia BMV 36, Luino 1910 34, Ceriano Laghetto 34, Morazzone 33, Castanese 32, Calcio Canegrate 30, Acc. Calcio Vittuone 27, Gavirate 26, Ispra Calcio 17, Verbano Calcio 11.

(foto da archivio)