Città

SARONNO – È l’assessore all’Ambiente Laura De Cristofaro a rompere il silenzio dell’amministrazione comunale e a fare il punto su quanto sta facendo il Comune per il problema dei cattivi odori che arrivano dalla zona industriale e che interessano l’area tra Saronno Sud e Caronno Pertusella.

“Abbiamo ricevuto le segnalazioni dei cittadini e già nel mese di novembre ci siamo attivati con un tavolo tecnico, organizzato proprio da Saronno, con Caronno Pertusella, Arpa, Ats e l’azienda da cui provengono gli odori. Io e l’assessore Mauro Lattuada stiamo seguendo la situazione e anche il personale del Comune si sta occupando del problema con impegno e costanza”.

L’assessore fa il punto anche sulle criticità emerse durante i confronti tecnici. “Sono emersi diversi problemi. Primo tra tutti lo stazionamento dei camion che non dovrebbe avvenire per motivi di sicurezza e di decoro della zona ma anche proprio per il problema del cattivo odore. Sono camion pieni di fanghi industriali, materiale che proprio per il cattivo odore dovrebbe essere coperto e invece, come raccontano anche le foto dei cittadini, non sempre è così. Su questo primo fronte abbiamo coinvolto anche la polizia locale”.

A fronte del proseguo, e in alcuni casi del peggioramento, del numero dei giorni in cui il problema si presenta, l’assessore ha annunciato la richiesta di un nuovo tavolo tecnico. “L’abbiamo già richiesto e dovrebbe essere convocato a breve”.

De Cristofaro apprezza anche l’impegno dei cittadini. “Stanno facendo già molto visto che sono state le segnalazioni a mettere in moto i tavoli tecnici. Ben venga l’organizzazione di un comitato. Se tramite il comitato si potesse avere un monitoraggio preciso, puntuale e dettagliato sarebbe sicuramente d’aiuto perché questo è proprio uno dei punti che vogliamo ottenere con Arpa, punto di partenza essenziale per lavorare sui problemi, verificare eventuali rischi per la salute e soprattutto ripristinare la qualità della vita dei residenti del quartiere sud e di Caronno Pertusella”.

“Il percorso sarà lungo e non semplice – conclude l’assessore – ma la materia prevede normative specifiche e la qualità della vita dei residenti può e deve essere una priorità per la città”.

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