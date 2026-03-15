Saronnese

CISLAGO – Il Comune di Cislago otterrà l’accreditamento come “Città amica dei bambini e degli adolescenti”, un importante riconoscimento promosso da Unicef che valorizza l’impegno delle amministrazioni locali nel promuovere politiche e iniziative capaci di creare un ambiente urbano attento ai bisogni, ai diritti e alle aspirazioni dei più giovani.

La cerimonia di accreditamento, aperta alla cittadinanza, si terrà martedì 17 marzo alle 20.30, nella Sala Consiliare, all’inizio della seduta del consiglio e alla presenza dei rappresentanti del comitato italiano per Unicef.

Questo significativo traguardo è il risultato di un cammino iniziato con l’adesione al programma nel maggio 2023, che ha comportato un impegno continuo nella definizione e realizzazione di politiche e iniziative volte a promuovere il benessere, la crescita e il coinvolgimento attivo di bambini e ragazzi nel territorio. Il lavoro è il frutto di un percorso condiviso che ha coinvolto scuole e numerose realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più inclusiva e attenta ai diritti delle nuove generazioni.

Sul sito del Comune di Cislago è stato recentemente pubblicato il primorapporto sulla condizione dell’Infanzia e dell’adolescenza nel territorio comunale, disponibile anche in una versione dedicata a bambini e ragazzi. Il documento rappresenta uno degli strumenti previsti dal programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” e ha l’obiettivo di illustrare in modo trasparente le azioni già realizzate e quelle che l’Amministrazione intende sviluppare nei prossimi anni.

La cittadinanza potrà partecipare alla cerimonia di accreditamento, un momento importante di condivisione di questo percorso e di impegno per il futuro della nostra comunità. Per informazioni sul programma Città Amiche di Unicef, è possibile esplorare la sezione dedicata sul sito del Comune di Cislago https://comune.cislago.va.it/ menu/3284563/citta-amiche- bambini-adolescenti

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