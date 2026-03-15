Calcio

SARONNO – Anche il Fronte Ribelle Saronno, storica realtà della tifoseria del Fbc Saronno (Eccellenza), aderisce alla petizione nazionale che coinvolge tutti i tifosi di calcio, ultras e non, nominata “Per un calcio giusto e popolare”. La stessa verrà presentata al Senato della Repubblica.

Questa iniziativa, spiegano i promotori, “nasce ed è stata abbracciata da numerosi gruppi ultras e da club di tifoserie del nord, centro e sud Italia di ogni categoria, dalla serie A fino ad arrivare alle realtà dilettantistiche”. I ragazzi del Fronte hanno seguito da vicino gli sviluppi che hanno portato alla nascita di questo progetto, inizialmente partecipando ad un raduno di tifoserie “minori” della zona e successivamente monitorando i passi fatti a livello nazionale, decidendo quindi di sposare pienamente la causa. Negli ultimi anni, dicono, “si è assistito ad una rapida e progressiva marginalizzazione del tifoso, ultras e non, subissato da logiche esclusivamente economiche, commerciali e soprattutto repressive: trasferte vietate, prezzi dei tagliandi sempre più alti, norme sempre più afflittive e vessatorie in materia di introduzione degli strumenti del tifo, calendari spezzettati con orari penalizzanti per chi desidera seguire la propria squadra del cuore dagli spalti, limitazioni alla libertà di espressione e di movimento, nonché leggi speciali e liberticide spesso oltre i perimetri stessi della Costituzione. Ad essere colpito non solo il tifoso, ma lo stesso calcio italiano, distante ormai anni luce dal garantire la equa e rappresentativa partecipazione ai propri campionati di tutte le realtà del nostro paese”.

La richiesta delle tifoserie è di “campionati meritocratici, senza squadre B nei tornei professionistici. Prezzi popolari per i settori popolari. Calendari e orari rispettosi dei lavoratori. Promozione di uno stadio a misura di tifoso. Tutela delle trasferte e dei tifosi ospiti. Stop a misure repressive ingiuste e sproporzionate. Regole stringenti sulla proprietà delle società calcistiche e multiproprietà”.

Sarà, rilevano, “una battaglia trasversale, che supera colori rivalità e categorie poichè il calcio appartiene a chi lo vive, quindi alle curve, alle famiglie, ai lavoratori, alle comunità, alla gente. Sarà possibile sottoscrivere la petizione in occasione di tutte le gare casalinghe del Saronno, rivolgendosi ai ragazzi che popolano il settore del tifo più caldo, oppure contattandoli mediante i vari canali social fino a fine campionato”.

15032026